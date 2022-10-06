وزير البيئة يلتقي السفير الاسترالي لدى المملكة

الوكيل الاخباري - التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة اليوم الخميس، السفير الاسترالي لدى المملكة برنارد لينش، وتم خلال اللقاء استعراض الجهود التي يبذلها البلدين لمواجهة التغيرات المناخية والحد من خطورتها.



وناقش الجانبان أبرز الاستعدادات والتحضيرات لقمة المؤتمر الدولي لتغير المناخ( Cop 27) والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، والتأكيد على أهمية وضرورة تكثيف الجهود المبذولة والتعاون الدولي المشترك، لمواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة التغير المناخي، التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على جميع أنحاء العالم.

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