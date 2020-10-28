وزير البيئة يلتقي السفير القطري

الوكيل الإخباري - بحث وزير البيئة نبيل مصاروة لدى لقائه في مكتبه اليوم الأربعاء، السفير القطري لدى المملكة سعود بن ناصر آل ثاني، أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات البيئة والتوعية والخطط الوطنية والتشريعات البيئية وكيفية تبادل الخبرات وأوجه الاستثمار بين البلدين في مجال حماية البيئة وعناصرها المختلفة.

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وقال المصاروة خلال اللقاء إن العلاقات بين البلدين نابعة من التفاهم الكبير حول مختلف التحديات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستمرار العلاقة المتينة التي تشمل التعاون في جميع المجالات ومن ضمنها البيئية.



وأشاد المصاروة بالموقف القطري الداعم للأردن في العديد من المجالات ووقوفه الدائم مع المملكة بجميع المحافل العربية والإقليمية.

ووضع الوزير المصاروة السفير القطري بصورة القطاعات التي تعمل فيها الوزارة وتشرف عليها وخططها التطويرية والمشاريع ذات الأولوية وخطة الوزارة في التعامل مع حماية البيئة وتحديدا في هذا الظرف لما تشكله جائحة كورونا من خطر يجب التصدي له والحد من انتشاره.



من جهته أكد السفير القطري عمق العلاقات التي تربط الأردن بدولة قطر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين والوصول بها إلى مستويات تحقق رغبات وتطلعات الشعبين الشقيقين في الولوج الآمن نحو تنمية مستدامة على الصعد كافة. وثمن السفير الدور الكبير للكفاءات والقدرات الأردنية في دولة قطر، ودورها في مسار التنمية والتطوير، مشيرا إلى أن مواصلة التعاون الثنائي والتنسيق المستمر من شأنه تذليل العقبات أمام مختلف التحديات التي من الممكن أن تواجه كلا البلدين الشقيقين.



