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الثلاثاء، 15-06-2021 07:17 م

وزير البيئة يلتقي السفير الياباني لدى المملكة

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الوكيل الاخباري - التقى وزير البيئة، نبيل مصاروة، اليوم الثلاثاء في مكتبه بالوزارة، السفير الياباني لدى المملكة شيمازاكي كاورو.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك وأهمها التغير المناخي، حيث تم إعلام السفير بآخر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، لمواجهة هذه الظاهرة واستعداد الدولة الأردنية للعمل جنباً إلى جنب مع باقي دول العالم لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، التي أصبحت تشكل خطراً على جميع دول العالم، الأمر الذي يقتضي تبادل الخبرات في مجال التغير المناخي، ووضع الخطط والبرامج الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة.

 




 

 


 

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