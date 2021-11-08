وزير البيئة يلتقي طلبة جامعات ومختصين بالتغير المناخي

الوكيل الاخباري - التقى وزير البيئة معاوية الردايدة اليوم الاثنين، في كلية الخوارزمي الجامعية، عددا من طلبة الجامعات الأردنية ومختصين في مجال التغير المناخي، للحديث عن مشاركة الأردن في مؤتمر الدول الأطراف الـ 26 للتغير المناخي المنعقد في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.



وأكد الردايدة خلال اللقاء أهمية المشاركة الأردنية في أعمال هذا المؤتمر، الذي يشكل نقطة تحول في مجال العمل العالمي لمواجهة التحديات المناخية التي أصبحت تشكل خطراً على منظومة النظام البيئي العالمي.

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