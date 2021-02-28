وزير البيئة يوعز بتطوير آليات العمل بمكب نفايات سواقة

الوكيل الاخباري - اوعز وزير البيئة نبيل مصاروة بتطوير آليات العمل في موقع مكب النفايات الخطرة في منطقة سواقة، والموقع المقترح للمربع الآمن الذي سيخصص لتخزين البضائع الخطرة، بدلا من تخزينها في ساحات الموانئ او المناطق الجمركية والذي سيتم انشاؤه بالتعاون مع دائرة الجمارك.

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واوضحت الوزارة في بيان اليوم الاحد، ان الوزير اطلع خلال زيارة قام بها أمس السبت، الى مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة في منطقة سواقة، يرافقه أمين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنة والكادر الفني للمشروع، على عمليات مناولة النفايات الخطرة المتولدة في المملكة، والتي يتم استقبالها في المركز (مكب النفايات الخطرة ) في سواقة.

يذكر أن هذا الموقع هو الوحيد الذي يقع من ضمن مسؤوليات وزارة البيئة والمخصص للتخلص من النفايات الخطرة في المملكة، فيما وتختصر مسؤولية الوزارة في بقية المكبات التي تدار من قبل وزارة الادارة المحلية وامانة عمان، على الرقابة ورصد الملوثات.

--(بترا)

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