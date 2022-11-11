وزير البيئة: 16 % من مركبات الأردن كهربائية وهجينة

الوكيل الاخباري - قال وزير البيئة معاوية الردايدة، إن مشاركة الأردن في قمة المناخ تعد فرصة لوضع التحديات المناخية التي يواجهها على الطاولة.



وأضاف الردايدة، خلال استضافته عبر التلفزيون الأردني، أن عقد القمة في مصر يسلط الضوء على تحديات المنطقة، شاكرا الجهود المصرية المبذولة على التنظيم الرائع.



وبين، أن مساهمة الأردن من الانبعاثات الكربونية العالمية تبلغ 0.06 بالمئة، مشيرا إلى أن الأردن وصل إلى ما نسبته 29 بالمئة من الكهرباء تعود للطاقة المتجددة والنظيفة ونسبة السيارات الكهربائية والهجينة 16 بالمئة.

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