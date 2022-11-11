الجمعة 11-11-2022
الوكيل الاخباري

قطر تعتزم افتتاح مركز جديد لمنح التأشيرات في الأردن

وزير البيئة: 16 % من مركبات الأردن كهربائية وهجينة

13 اصابة بحادث سير في اربد

توقعات بانخفاض سعر تنكة زيت الزيتون بنسبة 10 %

روسيا تسحب 30 ألف عسكري إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو الأوكراني

أوكرانيا.. مقتل 7 مدنيين في قصف روسي استهدف ميكولايف

بايدن يلتقي السيسي في مصر على هامش مؤتمر الأطراف

فاو: تكاليف استيراد الغذاء ترتفع لمستوى قياسي

اليمن.. مقتل 4 من جنود "الانتقالي" في مواجهات مع الحوثيين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في الخليل

الجمعة، 11-11-2022 10:20 م

وزير البيئة: 16 % من مركبات الأردن كهربائية وهجينة

10202231152937760339960


الوكيل الاخباري - قال وزير البيئة معاوية الردايدة، إن مشاركة الأردن في قمة المناخ تعد فرصة لوضع التحديات المناخية التي يواجهها على الطاولة.

وأضاف الردايدة، خلال استضافته عبر التلفزيون الأردني، أن عقد القمة في مصر يسلط الضوء على تحديات المنطقة، شاكرا الجهود المصرية المبذولة على التنظيم الرائع.

وبين، أن مساهمة الأردن من الانبعاثات الكربونية العالمية تبلغ 0.06 بالمئة، مشيرا إلى أن الأردن وصل إلى ما نسبته 29 بالمئة من الكهرباء تعود للطاقة المتجددة والنظيفة ونسبة السيارات الكهربائية والهجينة 16 بالمئة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

قطر تعتزم افتتاح مركز جديد لمنح التأشيرات في الأردن

الدفاع المدني 2

13 اصابة بحادث سير في اربد

1020221418195456957845

توقعات بانخفاض سعر تنكة زيت الزيتون بنسبة 10 %

ق

اليمن.. مقتل 4 من جنود "الانتقالي" في مواجهات مع الحوثيين

الدفاع المدني 2

سقوط مركبة داخل تسوية عمارة في الزرقاء

(أرشيفية)

عجلون: مطالبات بإجراء الصيانة للشوارع والبنى التحتية مع دخول الشتاء

أخبار متعلقة
image (9)

الإمارات تبدي استعدادها لتمويل مشاريع أردنية بالاقتصاد الأخضر والمناخ

وزارة التربية والتعليم

طالبة من مدرسة قصر الحلابات تحصد المركز الثالث بمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

420221113434601078591

يوم بيئي في غابات برقش السياحية بلواء الكورة