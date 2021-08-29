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الأحد، 29-08-2021 06:33 م

وزير التخطيط : إجمالي إنفاق البرنامج الحكومي يصل لـ 480 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة تحديد 53 أولويّة موزّعة على ثلاثة محاور هي: تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز منافسة القطاع الخاص ليسهم في توفير فرص العمل، ودعم القطاعات ذات الأولويّة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد لإعلان تفاصيل برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ٢٠٢١-٢٠٢٣.

وقال الشريدة أن إجمالي الإنفاق في البرنامج سيصل إلى 480 مليون دينار.

وكشف أن مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاصّ في البرنامج تصل قيمتها إلى قرابة 3.8 مليار دينار.

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