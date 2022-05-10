الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
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وزير التخطيط : الأردن أصدر 300 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين منذ 2016

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الثلاثاء، 10-05-2022 06:30 م

وزير التخطيط : الأردن أصدر 300 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين منذ 2016

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الوكيل الاخباري - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الثلاثاء، إن الأردن أصدر نحو 300 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين منذ 2016، رغم "تزايد الضغوط على الاقتصاد والعمالة في السوق".

وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل 6، الذي ينعقد في مبنى المجلس الأوروبي، أن الدعم من "الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي هو مفتاح الحل، ليبقى الأردن قادرا على استضافة اللاجئين السوريين"، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة تحمل نصيبه من المسؤولية تجاه اللاجئين السوريين".

وأكد أن "لا يمكن أن تتحمل الدول المضيفة وحدها المسؤولية كاملة على اللاجئين".

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