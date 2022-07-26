وزير التخطيط : الأمن الغذائي أولوية قصوى للحكومة

الوكيل الإخباري- بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مع ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أوجه التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والمجالات ذات الاهتمام المشترك.



وقالت وزارة التخطيط في بيان صحفي الثلاثاء إن الشريدة عقد لقاء مع مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عبد الحكيم الواعر والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والذي يزور الأردن حالياً، حيث بحث الطرفان أوجه التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة ممثل المنظمة في الأردن نبيل عساف.



وبيَّنَ وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الأمن الغذائي في الأردن يمثل أولوية قصوى للحكومة على المستوى الوطني، حيث يتطلع الأردن لأن يكون مركزاً إقليمياً في هذا المجال، واستغلال فرص الاستفادة من موقعه الجغرافي في المنطقة العربية وامنه واستقراره.



وأوضح أهمية التعاون الإقليمي في هذا المجال ودعم البرامج التي يمكن من خلالها مساعدة الحكومة الأردنية في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك بالنظر الى مجمل التحديات التي تواجهها الاردن نتيجة استضافة اللاجئين السوريين وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي وعلى سلاسل الإمداد، فضلاً عن آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي.



وثمن الشريدة الشراكة القائمة مع منظمة الفاو والأهمية التي يوليها للأردن، مؤكدا زيادة أواصر التعاون مع المنظمة خاصة في مثل هذه الظروف التي يواجهها، داعياً منظمة الفاو الى توفير وتسخير خبراتها ودعمها لجهود الأردن بهذا الشأن.



ومن جانبه، اكد مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على جهود منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) كوكالة متخصصة للأمم المتحدة تقود المساعي الدولية للقضاء على الجوع وتوفير المساعدة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير وتحديث النظم الغذائية والزراعية، موضحاً استعداد المنظمة تسهيل التعاون الإقليمي بين الدول ومن ضمنها الاردن والتي يشملها المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ومقره القاهرة وخاصة في مجال تبادل الخبرات والبيانات.



ويتركز نشاط منظمة الفاو في الأردن على قطاعي الزراعة والأمن الغذائي ولها مكتب تمثيلي في "عمان" من شأنه تعزيز فرص الحصول على تمويل ‏من الجهات المانحة ‏وتوجيهها لتنفيذ المشاريع في هذين القطاعين الاستراتيجيين، حيث تتضمن مشاريع المنظمة في الأردن تسهيل عمليات نقل التكنولوجيا ‏والدعم الفني ‏في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي وبناء قدرات المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة ‏وغيرها من المجالات ذات الصلة.



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