الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 07:56 م

وزير التخطيط يترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة

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الوكيل الاخباري - ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، رئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة، اجتماعاً للجنة وذلك لمناقشة التحضيرات لإعداد تقرير الاستعراض الطوعي الوطني الثاني للأردن والمقرر عرضه في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة في شهر تموز المقبل.

وحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة وأعضاء اللجنة كافة التي تمثل المؤسسات الحكومية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وممثلي المرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

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