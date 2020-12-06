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الأحد، 06-12-2020 10:53 م

وزير التخطيط يكشف حجم المساعدات التي ستصل الأردن حتى نهاية 2020

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الوكيل الاخباري - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الأحد، إن حجم المساعدات الخاصة بموازنة 2020 التي ستصل الأردن مع نهاية العام الحالي، ستبلغ 850 مليون دينار، وذلك بعد أن حصل الأردن على 623 مليون دينار حتى شهر أيلول/سبتمبر الماضي. 
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"عدد كبير من المساعدات أو المنح التي تأتي لدعم الموازنة تأتي مع نهاية العام"، وفق الشريدة الذي تحدث لبرنامج الأحد الاقتصادي. وأشار إلى أن "حجم المساعدات لدعم الموازنة في عام 2020 ستصل إلى 850 مليون دينار". 

وتحدث عن "منح متبقية" لم تصل الأردن من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث "حصلنا على تأكيدات بوصلولها قبل 31 كانون الأول/ديسبمر الحالي".  

 الأردن تسلّم في شهر تموز/ يوليو الدفعة الأولى من المنحة الأميركية البالغة قيمتها 699.9 مليون دولار، والدفعة الثانية في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

الشريدة قال إن الحكومة تحوطت في حجم المساعدات في موازنة العام المقبل، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. 

قدرت الإيرادات العامة ب 7,875 مليار دينار والإيرادات المحلية 7,298 مليار دينار والمنح الخارجية 576,800 مليون دينار، وذلك في مشروع الموازنة العامة لعام 2021.

أضاف: "تحوطنا في حجم المساعدات الواردة في موازنة العام القادم. بعد أن ارتأينا في ضوء الضبابية المرتبطة بالتحضير لموازنة العام القادم في ظل أزمة كورونا ومتى ستنتهي". 

وتحدث عن سعي حكومي "للحصول على مساعدات كتلك التي حصلنا عليها هذا العام إن لم تكن أكثر". 

"دعم الموازنة ومحاولة التخفيف الأعباء عليها خاصة فيما يتعلق بالعجز المالي سيكون من أهم الأولويات لدينا"، وفق الشريدة الذي أشار إلى أن "تلبية الاحتياجات القطاعية خاصة المياه والتربية والتعليم والطرق والقطاع الصحي أيضا النقل الطاقة".

من جهة أخرى، قال الشريدة إن الحكومة بدأت قبل أسابيع بمراجعة لخطة الاستجابة للأزمة السورية، وذلك بعد وصل حجم تمويلها إلى 32% فقط مقارنة مع العام الماضي الذي بلغت فيها نسبة التمويل أكثر من 50%.

ويأمل الشريدة بحصول الأردن على مزيد من المساعدات لهذه الخطة، خاصة أن قضية اللاجئين السوريين مسؤولية دولية، متحدثا عن تباحث جرى مع دول مانحة رئيسية للخطة.

بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 725.9 مليون دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 32.3%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 




 

 


 

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