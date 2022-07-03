وزير التخطيط يلتقي جمعيتي البنوك و رجال الأعمال لمناقشة مسودة تنظيم البيئة الاستثمارية

الوكيل الاخباري - عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة لقاءات مكثفة على مدار اليومين الماضيين مع جمعيتي البنوك في الأردن ورجال الأعمال الأردنيين لمراجعة مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد الذي أعدته الحكومة، وذلك بمشاركة وزراء المالية والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار والدولة للشؤون القانونية، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية مع القطاع الخاص لإعداد قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، ومناقشة أبرز القضايا التي تهم بيئة الأعمال، وخاصة ما يتعلق بالشؤون التي تعنى بها هاتين الجمعيتين.



حيث كانت هذه المشاورات قد انطلقت في وقت سابق بتكليف من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وبدأت بممثلي غرفتي صناعة وتجارة الأردن، وذلك للوقوف على أبرز المحاور والمواضيع التي تهمهما في إطار القانون المقترح، ولمناقشة كافة الملاحظات والاقتراحات حول المسودة تمهيداً لوضعها بصيغتها النهائية.

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