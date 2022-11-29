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الثلاثاء، 29-11-2022 07:47 م

وزير التربية: إدراج مدرسة الكرك على قائمة التراث الإسلامي العالمي ليس محض صدفة

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن إدراج مدرسة الكرك الثانوية على قائمة التراث الإسلامي العالمي ليس محض صدفة، لكنه نتيجة جهود مضنية بذلها فريق مخلص عمل بجد وفقا لمعايير اختيار المواقع الأثرية لقوائم التراث العالمي، أهمها تاريخية المعلم الثقافي.

وأكد المحافظة، خلال رعايته احتفال المدرسة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي الإسلامي، أن وزارة التربية تفخر بهذا المنجز، ما يحتم تضافر الجهود من أجل الحفاظ عليها وإدامتها وتعهدها بالرعاية والاهتمام.

وأشار إلى حرص الوزارة المتواصل على هذا الصرح التربوي الذي يحمل مكانة تاريخية جعلها في مصاف المدارس الأردنية المتميزة لتاريخها التربوي المشهود، إذ تخرج منها العديد من القيادات السياسية والحزبية والشخصيات الوطنية الذين كان لهم أثر واضح في مسيرة الدولة الأردنية وأسهموا في بناء نهضتها الحديثة .

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