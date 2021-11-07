وزير التربية: إعداد خطة شاملة لتطوير وإصلاح التعليم

الوكيل الإخباري - بحث وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس مع وزير التربية والتعليم الفلسطيني الدكتور مروان العورتاني والوفد المرافق، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، خاصة ما يتعلق بالمجالات التربوية والتعليمية.

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وبين الدكتور عويس خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، سعي الوزارة لإعداد خطة شاملة لتطوير وإصلاح التعليم بما ينسجم ومضامين الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016/2025، ويضمن كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ومنافسة إقليميا وعالميا.



وأبدى الدكتور عويس استعداد الوزارة لتقديم مختلف الإمكانات والخبرات للأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لتطوير منظومتهم التعليمية، وتفعيل عمل اللجنة التربوية المشتركة. بدوره، قال الدكتور العورتاني إن السلطة الفلسطينية تعمل على إعداد خطة إصلاح وتطوير تربوي، مبديا إعجابه بالتجربة التربوية والتعليمة الأردنية وأبرز الأفكار والطروحات التي تضمنتها، ورغبة بلاده بزيادة التعاون المشترك بين الطرفين، والاستفادة من التجربة الأردنية في مجالي المركز الوطني لتطوير المناهج وامتحانات الثانوية العامة.

