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الخميس، 08-07-2021 04:38 م

وزير التربية : اجتماع لبحث نتائج امتحان الفيزياء غداً

التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أكّد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس، أنّ اجتماعا سيعقد يوم غد الجمعة لبحث نتائج امتحان الفيزياء الأولية مع لجنة الامتحانات الثانوية العامة وبعض المختصين في القياس والتقويم.

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وأضاف أبو قديس، أنّ الاجتماع سيدرس مدى صعوبة كل فقرة من فقرات الامتحان والاطلاع على النتائج الأولية والتأكد من وجود الأسئلة من الكتاب المقرر.


وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالبدء بتصحيح أسئلة مبحث الفيزياء على الفور، موضحا أنه بناء على النتائج الأولية ونسب النجاح عن كل فقرة من فقرات الامتحان، سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك التي ستكون لمصلحة الطلبة، وفق المملكة.


 




 

 


 

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