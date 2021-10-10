وزير التربية : اختبار وطني لطلبة المدارس في اللغة العربية والرياضيات الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور َمحمد ابو قديس ان الوزارة ستجري اختبارا وطنيا تشخيصيا لطلبة المدارس من الصف الاول الأساسي وحتى الحادي عشر ، في مبحثي اللغة العربية والرياضيات، وذلك خلال شهر تشرين الثاني القادم.

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وبين الدكتور أبو قديس أنه وبناء على نتائج الاختبار التشخيصي سيتم تحديد نسبة الفاقد التعلمي لدي الطلبة في المبحثين المستهدفين، على مستوى كل صف و كل مدرسة ، حيث ستعد برنامجا لتعويض هذا الفاقد في المهارات، وذلك بعد تحليل بيانات الاختبار من قبل الوزارة التي ستشرف على إجراء الاختبار، وذلك ضمن خطة بدأت أولى فقراتها مع منتصف آب الماضي واستمرت حتى الثاني عشر من أيلول.



وأوضح أن الوزارة ستقوم بتقييم برامج تعويض الفاقد التعلمي مع نهاية الشهر الأول من التنفيذ، حيث سيتم جمع البيانات من خلال عقد اختبار على عينة من الطلبة من مختلف الصفوف وفي مختلف المناطق، لقياس أثر تطبيق البرامج ، ولتحديد المستوى الأساسي للمهارات التي ستستهدفها في برامج تعويض الفاقد التي ستنفذها مستقبلا.



وأشار إلى أن برنامج تعويض الفاقد التعلمي، الذي سيتم تطبيقه خلال ما تبقى من الفصل الدراسي الأول والفصل الثاني من العام الدراسي الجاري، يستهدف المهارات الأساسية ، في مباحث الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية.