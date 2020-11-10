الثلاثاء 10-11-2020
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الثلاثاء، 10-11-2020 07:12 م

وزير التربية: الأردن انجز انتخابات مثالية في ظروف صعبة

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إن هذا اليوم من ايام الوطن يتبارى فيها الجميع لانفاذ استحقاق دستوري وواجب وطني مهم في منظمة بناء الدولة باركانها، وفي مقدمتها الركن التشريعي والرقابي المتمثل بمجلس النواب.
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واضاف النعيمي بعد ادلائه بصوته في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر في مدرسة فوعرا الشاملة للبنين عن دائرة إربد الأولى، أن الاردن وهو ينتخب مجلسه النيابي يرسل رسالة قوية فحواها انه وطن قوي ومستمر ومستقر ويدفع قدما بالحياة الديمقراطية وعمادها مجلس النواب.

واكد أن الاجواء التي لمسها في العملية الإجرائية والتنظيمية للانتخابات تؤشر على مدى الجهد والامتياز الكبيرين للهيئة المستقلة للانتخاب والأجهزة الأمنية ووعي المواطنين بانجاز انتخابات مثالية ونموذجبة في جميع جوانبها الإجرائية والعملياتية المتصلة بتوفير البيئة المريحة والآمنة.

واشار النعيمي إلى أن الأردن وهو ينجز استحقاقا ديموقراطيا يؤكد انه دولة مؤسسات وقانون تستطيع الانجاز في احلك الظروف واصعبها للمضي قدما في المشروع الاصلاحي والنهضوي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بكل عزيمة وثبات تحاكي اعرق الدول واكثرها تقدما.

واشاد النعيمي بحسن وسلامة الإجراءات المتبعة في مراكز الاقتراع، والالتزام بالاجراءات الصحية في التباعد واستخدام كافة ادوات الصحة والسلامة العامة، إلى جانب تسهيل وتبسيط الاجراءات الموصلة بالناخب إلى صناديق الاقتراع، معربا عن امله بأن تكون مخرجات الصناديق بمستوى الحدث وتعكس مجلسا نيابيا قويا يسهم في مسيرة بناء الدولة وتطورها.

 

 




 

 


 

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