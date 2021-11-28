وزير التربية : الأمور تحت السيطرة

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم وجيه عويس إن الفصل الدراسي الأول والامتحانات ستعقد وجاهيًّا، متوقعا استمراره خلال الفصل الثاني.



وذكر عويس أن 7 مدارس مغلقة وتحول التعليم فيها إلى عن بعد لأن نسبة الإصابة بالفيروس فيها “كان أكثر من 10%”.



وأوضح في تصريحات صحفية : “كان لدينا 10 مدارس تحولت إلى التعليم الإلكتروني، عادت منهم 3 وبقي 7 مغلقة. وكل هذه المدارس من أصل 7 آلاف مدرسة”، مبينا أنه “يمكن القول إن الأمور تحت السيطرة”.

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