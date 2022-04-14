وزير التربية: الاختبارات النهائية لطلبة المدارس في موعدها المقرر 18 حزيران

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال وزير التربية والتعليم وجيه عويس، إنه لا تغيير على موعد الامتحانات النهائية لطلبة المدارس حتى الآن .

اضافة اعلان



وأضاف عويس اليوم الخميس في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن موعد الاختبارات النهائية كما هو مقرر بالتقويم الدراسي حيث تبدأ بتاريخ 18 حزيران 2020 ولغاية 6 تموز 2020 لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية الصف الحادي عشر.

وتابع "التربية عملت أمس على وضع ملامح برنامج الاختبارات النهائية لطلبة المدارس وذلك وفق أسس وقواعد معتمدة للوزارة ".



وتبدأ العطلة الصيفية لطلبة المدارس بتاريخ 7 تموز 2022 وفق التقويم الدراسي .





