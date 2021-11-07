وزير التربية : التعليم العالي لم يبحث تقديم عطلة الجامعات

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، أن مجلس التعليم العالي لم يبحث تقديم عطلة الجامعات في الفصل الدراسي الأول.



وقال عويس في تصريحات صحفية إن نظام دوام الجامعات مختلف تماما عن المدارس، ويمكن التحكم به وضبط التزام الطلبة بشكل أكبر وأكثر سهولة.



ولفت إلى أن الجامعات تتمتع باستقلالية ادارية تمكّنها من اتخاذ القرار المناسب حول الدوام، وبما يحقق مصلحة الطلبة، مجددا التأكيد على أن هذا الملف لم يُبحث من قبل الوزارة مطلقا.

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