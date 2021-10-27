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الأربعاء، 27-10-2021 02:11 م

وزير التربية: التعليم الوجاهي في المدارس هو الأساس

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الوكيل الاخباري- قال وزير التربية والتعليم، وجيه عويس، الأربعاء، إن المعلومات حول الوضع الوبائي في المدارس "مطمئنة".اضافة اعلان


وأضاف، خلال اجتماع لجنتي الصحة والبيئة والتعليم والشباب النيابيتان، لمناقشة المطاعيم والوضع الوبائي في مدارس الأردن، أن "التعليم الوجاهي في المدارس هو الأساس ووجود التعليم الإلكتروني هو خطة بديلة ومؤقت عند تسجيل إصابات تزيد عن 10%".

وتجري وزارة التربية والتعليم يوميا، ألفي فحص للكشف عن فيروس كورونا بين الطلبة في المدارس، وفق الوزير.

وزارة التربية والتعليم، قالت في، إن "الوضع الوبائي في المدارس مسيطر عليه، ومقبول، ويسير كما خطط له".

وأغلقت وزارة التربية، مؤخرا، مدرستين اثنتين وحولت الطلبة للتعليم عن بُعد بسبب الإصابات بفيروس كورونا من أصل 7576 مدرسة، حيث تلجأ الوزارة إلى هذا الخيار في حال وصلت نسبة الإصابات إلى أكثر من 10%.

ووافقت وزارة التربية، الأحد الماضي، على توصية اللجنة الوطنية للأوبئة بتقليص فترة حجر المخالطين للمصابين بالفيروس لمدة 5 أيام بدلا من 14 يوما "في حال بلغت نسبة الفحوص الإيجابية 10% في الشعبة الصفية/ المدرسية".

 




 

 


 

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