الأربعاء 01-12-2021
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الأربعاء، 01-12-2021 04:35 م

وزير التربية : التعليم للفصل الدراسي الأول مستمر وجاهيا

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم، وجيه عويس، أن "التعليم للفصل الدراسي الأول مستمر وجاهيا، حيث تبدأ الامتحانات حسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية، فإن الامتحانات تبدأ الأربعاء المقبل وتنتهي في 23 كانون الأول/ديسمبر الحالي".

وبين، أن "عطلة المدارس مدتها 37 يوما، حيث إن الوقت كاف لتغيير المنحنى الوبائي قبل اتخاذ أي قرار".

وأكّد عويس، أن "خطة الوزارة أن يكون التعليم وجاهيا أيضا في الفصل الدراسي الثاني ما لم يكن هناك أي تغيير".

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