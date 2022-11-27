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الأحد، 27-11-2022 11:24 م

وزير التربية : التوجه بأن يبدأ التشعيب بعد الصف التاسع إلى أكاديمي أو مهني

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الوكيل الاخباري - كشف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، الأحد، أن خطة تطوير "التوجيهي" تتضمن أن يبدأ التشعيب من الصف التاسع الأساسي إلى أحد مسارين؛ أكاديمي أو مهني.

وقال عبر  قناة المملكة إن دراستين توصلتا إلى وجود ضعف كبير بأداء الطلبة في مادتي اللغة العربية والرياضيات تفاقم بعد جائحة كورونا".

وأضاف محافظة، أنه "لا توجه بإلغاء أي وحدات من كتب التوجيهي الحالية"، مؤكدا أن الكتاب المدرسي هو المرجع الأساسي للامتحان.

"لا شطب للآيات الكريمة أو للأحاديث النبوية الشريفة في المناهج الجديدة"، وفق محافظة.

وأشار محافظة، إلى العمل على استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة فقر التعلم.

وأيّد الوزير وجود مجلس للتعليم وإلغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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