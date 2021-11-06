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السبت، 06-11-2021 02:22 م

وزير التربية : الوزارة تشدد على تطبيق البروتوكولات الصحية

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن


الوكيل الاخباري - اكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس ان الوضع الوبائي بالمدارس بالحدود المقبولة ، متمنيا ان لا ترتفع اعداد الاصابات بين الطلبة .

واضاف عويس في تصريحات صحفية ان الوزارة قامت بتقديم العطلة في وقت انتشار الفايروسات ، في فترة الشتاء التي تتطلب اغلاق النوافذ في المدارس ، ما يؤدي الى زيادة الانتشار مشيرا الى ان وجود الطلبة في المنازل في هذه الفترة يكون افضل .

و بين عويس ان الوزارة تشدد على تطبيق البروتوكولات الصحية ، و تراقب كافة التفاصيل المتعلقة بالسلامة العامة ، وذلك كله منعا لارتفاع اعداد الاصابات داخل المدارس والغرف الصفية خلال المرحلة المقبلة .

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