وزير التربية : الوزارة تشدد على تطبيق البروتوكولات الصحية

الوكيل الاخباري - اكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس ان الوضع الوبائي بالمدارس بالحدود المقبولة ، متمنيا ان لا ترتفع اعداد الاصابات بين الطلبة .



واضاف عويس في تصريحات صحفية ان الوزارة قامت بتقديم العطلة في وقت انتشار الفايروسات ، في فترة الشتاء التي تتطلب اغلاق النوافذ في المدارس ، ما يؤدي الى زيادة الانتشار مشيرا الى ان وجود الطلبة في المنازل في هذه الفترة يكون افضل .



و بين عويس ان الوزارة تشدد على تطبيق البروتوكولات الصحية ، و تراقب كافة التفاصيل المتعلقة بالسلامة العامة ، وذلك كله منعا لارتفاع اعداد الاصابات داخل المدارس والغرف الصفية خلال المرحلة المقبلة .

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