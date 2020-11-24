الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية : الوزارة تواصل استعداداتها لعودة الطلبة الى المدارس

مصطفى أبكى الأردنيين عبر برنامج الوكيل - فيديو

توجيهات من وزير الداخلية بشأن تطبيق اوامر الدفاع

أردنيتان حصلتا على مناصب ثقيلة في البيت الأبيض خلال عام

الكمامة بديلا للحظر والإغلاق

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشأن رواتب الموظفين

الامن العام : محاكمة شرطي حرر مخالفة كمامة وهو لا يرتديها

حقيقة الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

بدء توزيع أرقام جلوس طلبة التكميلي

النقل البري للوكيل : القرار باقٍ والمخالفة تصل إلى 110 دنانير

الثلاثاء، 24-11-2020 03:04 م

وزير التربية : الوزارة تواصل استعداداتها لعودة الطلبة الى المدارس

11202022172545124680670


الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن الوزارة تدرك تماما ان المكان الطبيعي للطلبة لتلقي التعليم هو داخل الغرف الصفية في المدرسة ومع اقرانهم.
اضافة اعلان

واكد الدكتور النعيمي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لعودة الطلبة الى مدارسهم بداية الفصل الدراسي الثاني، وتواصل استعداداتها لهذا الأمر، غير ان هذه العودة ما زالت مرهونة بالوضع الوبائي في المملكة واستقراره وعدم تطوره الى مستويات قد تشكل خطورة على صحة الطلبة والهيئات التدريسية والادارية فيها.

وبين وزير التربية والتعليم، أن التحول للتعليم عن بُعد فرضته الظروف الاستثنائية بسب جائحة كورونا، موضحا أن الوازرة أولت في ذات الوقت اهتماما خاصا لمنصات التعليم عن بُعد عبر منصة "درسك" وقنوات التلفزيون الاردني، في الوقت الذي يحرص فيه المعلمون في مدارسهم على متابعة تعلم طلبتهم عن بُعد، وبما يحفظ حقوقهم في الحصول على التعليم اللازم.

واكد استمرار الوزارة في تطوير أدوات ومنهجيات المحتوى الالكتروني للتعليم عن بُعد ليكون داعما ومعززا للتعليم المدرسي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

توجيهات من وزير الداخلية بشأن تطبيق اوامر الدفاع

دط

أردنيتان حصلتا على مناصب ثقيلة في البيت الأبيض خلال عام

c0521940d805fc19a95935a444be27f1

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشأن رواتب الموظفين

11202014214334124656951

الامن العام : محاكمة شرطي حرر مخالفة كمامة وهو لا يرتديها

420202917333125478836

تصريح لوزير الداخلية بشأن الأفراح والمناسبات

1120202321220257675094

حقيقة الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

أخبار متعلقة
11202014233846333327262

وزير التربية يوضح حول موعد امتحان الدورة التكميلية للتوجيهي

1

وزير التربية: الأردن انجز انتخابات مثالية في ظروف صعبة

1120204234517943878973

النعيمي والأسرة التربوية ينعون قيمة المختبر أريج عبد الفتاح

WNoXv

وزير اسبق : هل تذكرون توزيع الخبز ؟

1020202115213871831510

وزير التربية يوجه رسالة الى أولياء امور طلبة المدارس الخاصة

1020203110815221423261

وزير التربية يوضح حول استمرار التعليم عن بعد لطلبة المدارس