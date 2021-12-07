الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

البرلمان العربي يطالب الحوثيين بالتوقف عن الأعمال العدوانية

قرارات وتوصيات حكومية جديدة للتعامل مع جائحة كورونا - وثيقة

ولي العهد: النشامى ما منهم سلامة

وزير التربية: الوقف التعليمي نهج إنساني عالمي حثّت عليه الأديان السماوية

وزير الأشغال: الهندسة تلعب دوراً رئيسيًا في تنفيذ معظم أهداف التنمية المستدامة

انتخاب لجنة لإدارة فرع صحفيي الشمال برئاسة الزميل قديسات

مكافحة الأوبئة : ضرورة إعطاء الجرعة المعزّزة للأكثر اختطارًا

الامن العام : توقيف 5 أشخاص على خلفية مشاجرة في اربد

جلسة حوارية في معان حول الجرائم الإلكترونية

حريق كبير في اربد

الثلاثاء، 07-12-2021 07:38 م

وزير التربية: الوقف التعليمي نهج إنساني عالمي حثّت عليه الأديان السماوية

122021419214665659727


 

  الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس أن الوقف التعليمي نهج إنساني عالمي، حثّت عليه الأديان السماوية ، باعتباره مشروعًا حضاريًا تمتد آثاره لتشمل النواحي الحياتية المجتمعية كافة.

وأضاف خلال رعايته، اليوم الثلاثاء في مدرسة نافع الشرقي الثانوية للبنات في عمان، حفل افتتاح وقفية المرحومة "رئيسة السحار"، بتبرع من أبناء المرحوم الدكتور محمد حمدان عن روح والدته، أن أهمية مشروع الوقف التعليمي تنبع من توفيره للحلول الناجعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية ، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه الوزارة من الاكتظاظ المدرسي نتيجة الهجرات المتعاقبة إلى الأردن واللجوء السوري إلى المملكة .

وأشار الدكتور عويس إلى التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا على الغرف الصفية في المدارس الحكومية ولجوء الوزارة إلى الأبنية المستأجرة ونظام الفترتين لتتمكن من استيعاب انتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية .

وعبّر عن شكر الوزارة لورثة المرحوم محمد حمدان على هذا التبرع السخي، مشيرًا إلى أن المرحوم كان قد تبرع عن روح والده ببناء مدرسة "أحمد حمدان غنيمة" في لواء عين الباشا عام 2018 ، كما قدّم شكره لرئيس وأعضاء مجلس التولية على تفانيهم بالعمل التطوعي لإرساء قواعد وقفية التعليم .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

قرارات وتوصيات حكومية جديدة للتعامل مع جائحة كورونا - وثيقة

88

وزير الأشغال: الهندسة تلعب دوراً رئيسيًا في تنفيذ معظم أهداف التنمية المستدامة

1220214194145895001450

انتخاب لجنة لإدارة فرع صحفيي الشمال برئاسة الزميل قديسات

1220214162519239942267

مكافحة الأوبئة : ضرورة إعطاء الجرعة المعزّزة للأكثر اختطارًا

11202117234514681387710

الامن العام : توقيف 5 أشخاص على خلفية مشاجرة في اربد

1220216145159143718654

جلسة حوارية في معان حول الجرائم الإلكترونية

أخبار متعلقة
مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

وزارة التربية : التعليم الوجاهي مستمر

112021916029993803421

وزير التربية : كل شخص لم يُعين بسبب كورونا سيتم تعيينه

وزارة التربية والتعليم

قبيلات: طلبنا تعيين 635 ذكور في وزارة التربية

وزارة التربية والتعليم

لجنة من التربية لتطوير التعليم المهني

مدرسة

وزارة التربية : ارتأينا ان يكون طلبة المدارس في بيوتهم في مربعانية الشتاء

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

وزارة التربية : 60 تربويا باركوا هذا القرار