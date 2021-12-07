وزير التربية: الوقف التعليمي نهج إنساني عالمي حثّت عليه الأديان السماوية

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس أن الوقف التعليمي نهج إنساني عالمي، حثّت عليه الأديان السماوية ، باعتباره مشروعًا حضاريًا تمتد آثاره لتشمل النواحي الحياتية المجتمعية كافة.



وأضاف خلال رعايته، اليوم الثلاثاء في مدرسة نافع الشرقي الثانوية للبنات في عمان، حفل افتتاح وقفية المرحومة "رئيسة السحار"، بتبرع من أبناء المرحوم الدكتور محمد حمدان عن روح والدته، أن أهمية مشروع الوقف التعليمي تنبع من توفيره للحلول الناجعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية ، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه الوزارة من الاكتظاظ المدرسي نتيجة الهجرات المتعاقبة إلى الأردن واللجوء السوري إلى المملكة .



وأشار الدكتور عويس إلى التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا على الغرف الصفية في المدارس الحكومية ولجوء الوزارة إلى الأبنية المستأجرة ونظام الفترتين لتتمكن من استيعاب انتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية .



وعبّر عن شكر الوزارة لورثة المرحوم محمد حمدان على هذا التبرع السخي، مشيرًا إلى أن المرحوم كان قد تبرع عن روح والده ببناء مدرسة "أحمد حمدان غنيمة" في لواء عين الباشا عام 2018 ، كما قدّم شكره لرئيس وأعضاء مجلس التولية على تفانيهم بالعمل التطوعي لإرساء قواعد وقفية التعليم .

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