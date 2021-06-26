وزير التربية : امتحان التوجيهي متوازن في الأسئلة والمدة الزمنية

الوكيل الإخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس اليوم السبت، سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة " التوجيهي" لعام 2021، في يومه الثاني في القاعات التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط.

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وأكد الدكتور أبو قديس أن الوزارة وجهت القائمين على الامتحان لإدخال الطلبة إلى القاعات فور استكمال إجراءات البروتوكول الصحي، والاستمرار بتهيئة البيئة المناسبة من حيث الهدوء وتوفير المياه والمراوح والتهوية للقاعات، وتذكيرهم بالإجراءات وآلية الامتحان، مشيدا بمستوى التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الناظمة لعقده.



وبين أنه ومن خلال المتابعة مع غرفتي العمليات في مركز الوزارة، وإدارة الامتحانات، فإنه لم ترد ملاحظات جوهرية حول الامتحان، مشيرا إلى أن الانطباع العام حول الامتحان من قبل الطلبة أظهر توازنًا في الأسئلة والمدة الزمنية المقررة له.



وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر التربوية القائمة على الامتحان من رؤساء قاعات ومراقبين ومصححين و لجان إشرافية وفرق فنية في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.



وأعرب عن شكره لجميع المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية، وهي هيئة الاتصالات الخاصة في القوات المسلحة – الجيش العربي، ووزارات الداخلية والصحة والاقتصاد الرقمي والريادة، والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، وديوان المحاسبة، ووسائل الإعلام، وأبناء المجتمع المحلي لدعم جهود الوزارة في إنجاح إجراءات عقد الامتحان.



وشملت الجولة التفقدية التي رافقه خلالها مدير التربية والتعليم هارون الرحاحلة، مدارس السلط الثانوية للبنين و اليرموك الأساسية المختلطة ويافا الأساسية للبنات.



كما تفقد الدكتور أبو قديس إحدى قاعات الامتحان التي تضم طالبا كفيفا، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كل ما من شأنه تهيئة البيئة الامتحانية المناسبة للطلبة من ذوي الإعاقة.



من جانبه، تفقد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، عدداً من قاعات الامتحان التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى، رافقه خلالها مدير التربية والتعليم أحمد بني أحمد.



بدورها، تفقدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم عدداً من قاعات الامتحان التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الجيزة، شملت مدارس الطالبية ونسيبة وأم قصير، رافقها خلالها مدير التربية والتعليم الدكتور جمال الحناوي.



واطلع الأمينان العامان على سير الامتحان في تلك القاعات، مبدين ارتياحهما لمجرياته، فيما جالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على مختلف المدارس التي يعقد فيها الامتحان.



وتقدم للامتحان في يومه الثاني بجلسته الأولى 137304 مشتركين في مبحث الكيمياء لفروع التعليم العلمي و الزراعي والاقتصاد المنزلي، والعلوم الإسلامية للفرع الأدبي، والنظم الإسلامية، وفقه الدعوة، وفقه المعاملات للفرع الشرعي، والرسم الصناعي للفرع الصناعي، والدوائر الأمامية والتدبير الفندقي للفرع الفندقي السياحي.



فيما تقدم للجلسة الثانية، 4054 مشتركا ومشتركة، في مبحث تاريخ العرب والعالم للفرع الأدبي.

