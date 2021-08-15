وزير التربية: تحديد ساعة إعلان نتائج التوجيهي مساء الأحد

الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد أبو قديس، إن الوزارة ستحدد مساء الأحد ساعة إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي).

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وأضاف لـ "المملكة"، إن "النتائج ستصدر قبل المؤتمر الصحفي بوقت قليل"، مشيرا إلى أن "الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار عدة مؤشرات لتحديد ساعة صدور النتائج".

ويعقد أبو قديس، الساعة العاشرة من صباح الاثنين، مؤتمرا صحفيّا في مركز الوزارة، لإعلان نسب النجاح واسماء الأوائل في امتحان "التوجيهي" 2021.



رجحت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي" قبل بدء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم محمد أبو قديس صباح الاثنين المقبل، بوقت قليل.



وقالت الأمين العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، الجمعة، إن نتائج الثانوية العامة "قد تُعلن قبل المؤتمر الصحفي صباح الاثنين، بوقت قليل".

