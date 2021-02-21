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الأحد، 21-02-2021 07:50 م

وزير التربية: تعليق التعليم الوجاهي غير مطروح حاليا

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  الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي الأحد، إن تعليق التعليم الوجاهي غير مطروح حاليا، لكنه رهن تطور الوضع الوبائي.
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وأضاف النعيمي لـ"المملكة" أن 16 مدرسة حُولت اليوم إلى التعليم عن بُعد والإجمالي وصل إلى 25 مدرسة، مضيفا أنه جرى تسجيل 247 إصابة بالفيروس في المدارس اليوم.

ورأى الوزير أن تصاعد أرقام الإصابات بالفيروس "مقلق" للجميع، وقال إن الحكومة كانت واضحة منذ البداية بشأن فتح القطاعات بصورة متدرجة ومنها قطاع التعليم.

"فتح أي قطاع يخضع للتقييم المستمر فيما يتعلق بالالتزام بالبروتوكولات الصحية وأيضا تطور الحالة الوبائية، وبالتالي نحن الآن أمام منعطف مقلق جدا".

وعزا قرار تعليق التحاق الدفعة الثانية من الطلبة للدراسة الوجاهية، إلى الوضع الوبائي وحماية المعلمين والطلبة والمجتمع، والإبقاء على الدفعة الأولى وهم طلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى والتوجيهي.

وتحدث الوزير عن تزايد في عدد إصابات كورونا بين المعلمين والطلبة، وسُجل الأحد 247 إصابة منهم 128 إصابة لطلاب من صفوف غير مستهدفة بالتعليم الوجاهي لغاية الآن، والبقية 65 إصابة لمعلمين و20 لإداريين و34 لطلبة.

وأشار إلى حديث وزير الصحة بشأن نسبة الإصابة بين الأطفال من عمر 5-14 عاما والتي تبلغ 8% من نسبة الإصابات العامة في الأردن.

 




 

 


 

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