وزير التربية : تعليق دوام المدرسة اذا أصيب 3% من طلابها

الوكيل الاخباري -

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قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، الثلاثاء، إنه سيتم تعليق الدوام في أي مدرسة بالكامل اذا بلغت نسبة الإصابة بكورونا فيها 3%.وبين النعيمي في تصريحات لتلفزيون المملكة ، انه تم تقسم الطلاب الى مجموعات ، والعودة بالتناوب ، كما ان العودة اختيارية للأهل.وأشار الى نسبة الاختلاط في الصفوف الأولى اكبر من الصفوف العليا ، وعليه اذا أصيب طالب فسيتم تعليق دوام الطالب ومجموعته ، وفحصهم لـ 5 أيام ، وبعدها يعودون الى المدرسة.اما بالنسبة للصفوف العليا والتوجيهي ، فعلى المعلم ان يحافظ على مسافة الأمان وفقا للبروتوكول الصحي ، وفي حال إصابة طالب فسيواصل المعلم عمله كالمعتاد وتفحص مجموعة الطالب.