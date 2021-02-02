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الثلاثاء، 02-02-2021 07:40 م

وزير التربية : تعليق دوام المدرسة اذا أصيب 3% من طلابها

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الوكيل الاخباري  - قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، الثلاثاء، إنه سيتم تعليق الدوام في أي مدرسة بالكامل اذا بلغت نسبة الإصابة بكورونا فيها 3%.
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وبين النعيمي في تصريحات لتلفزيون المملكة ، انه تم تقسم الطلاب الى مجموعات ، والعودة بالتناوب ، كما ان العودة اختيارية للأهل.

وأشار الى نسبة الاختلاط في الصفوف الأولى اكبر من الصفوف العليا ، وعليه اذا أصيب طالب فسيتم تعليق دوام الطالب ومجموعته ، وفحصهم لـ 5 أيام ، وبعدها يعودون الى المدرسة.

اما بالنسبة للصفوف العليا والتوجيهي ، فعلى المعلم ان يحافظ على مسافة الأمان وفقا للبروتوكول الصحي ، وفي حال إصابة طالب فسيواصل المعلم عمله كالمعتاد وتفحص مجموعة الطالب.

 




 

 


 

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