وزير التربية : تفاهمات مع وزارة العمل بشأن توكيد

الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم ، الدكتور تيسير النعيمي ، الاثنين، أن برنامج "توكيد" ملزم للمدارس الخاصة والمراكز الثقافية.

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وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية ، أنه جرى أمس اجتماع بين وزارة العمل ونقيب المدارس الخاصة للوصول إلى تفاهمات بشأن "توكيد".



وتابع "يوجد مدارس رحّبت بفكرة المراقب الصحي (...) 5 %من المدارس الخاصة وقعوا على الالتزام ببرنامج توكيد".

"سنراعي عدد الطلبة في المدرسة الواحدة(...) المدارس الصغيرة ليس بالضرورة أن يكون لديها مراقب صحي، حيث يمكن أن يكون هناك مراقب صحي يتجول بين عدة مدارس صغيرة في اليوم الواحد"، وفق النعيمي .



وقال " إن وجود المراقب الصحي لمصلحة الجميع حيث أن هذا القرار الحكومي مطبق على قطاعات أخرى بظل أزمة فيروس كورونا المستجد".

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