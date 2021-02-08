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وزير التربية : تفاهمات مع وزارة العمل بشأن توكيد

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الإثنين، 08-02-2021 09:06 ص

%5 من المدارس الخاصة وقعوا على البرنامج

وزير التربية : تفاهمات مع وزارة العمل بشأن توكيد

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وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي


الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم ، الدكتور تيسير النعيمي ، الاثنين، أن برنامج "توكيد" ملزم للمدارس الخاصة والمراكز الثقافية.

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وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية ، أنه جرى أمس اجتماع بين وزارة العمل ونقيب المدارس الخاصة للوصول إلى تفاهمات بشأن "توكيد".


وتابع "يوجد مدارس رحّبت بفكرة المراقب الصحي (...) 5 %من المدارس الخاصة وقعوا على الالتزام ببرنامج توكيد".

 

"سنراعي عدد الطلبة في المدرسة الواحدة(...) المدارس الصغيرة ليس بالضرورة أن يكون لديها مراقب صحي، حيث يمكن أن يكون هناك مراقب صحي يتجول بين عدة مدارس صغيرة في اليوم الواحد"، وفق النعيمي .


وقال " إن وجود المراقب الصحي لمصلحة الجميع حيث أن هذا القرار الحكومي مطبق على قطاعات أخرى بظل أزمة فيروس كورونا المستجد".

 

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