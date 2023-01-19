وزير التربية: تكليف معلم الإضافي بمدارس الأردنيين فصلي وفي مدارس السوريين لـ 3 سنوات كحد أقصى

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

اضافة اعلان

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، أن تكليف معلمي الأضافي في مدارس الأردنيين سيكون فصلياً وليس سنوياً، وتكليف معلمي الإضافي بمدارس اللاجئين السوريين سيكون لمدة 3 سنوات كحد أقصى.وقال محافظة لـ " الوكيل الإخباري" إن ذلك جاء بعد أن تم مناقشة أسس تكليف معلمي الإضافي يوم أمس في الوزارة.ونوه إلى أنه سيتم فك معلم الإضافي على مدارس الأردنيين بعد إتمام الفصل الدراسي ويعيّن من يليه على القوائم.وأضاف محافظة أن معلم الإضافي بمدارس اللاجئين يُجدد له إذا كان له حاجة وفقاً لتقييم مدير التربية في المنطقة التي يعمل بها ولمدة 3 سنوات كحد أقصى.