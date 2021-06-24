وزير التربية : حجب تطبيقات التراسل لتحقيق العدالة بين الطلبة

الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم ، الدكتور محمد ابو قديس أن وزارة التربية والتعليم تقدر الظروف الصعبة التي مر بها طلبة الثانوية العامة نتيجة جائحة كورونا، مشيرا الى ان الوزارة تعمل لخدمة ومصلحة الطالب.



اضافة اعلان

وقال أبو قديس، الخميس ، في تصريحات صحفية ، إن حجب تطبيقات التراسل جاء بعد رصد بعض التجاوزات في أعوام سابقة.



ولفت ابو قديس الى أن حجب التطبيقات سيكون بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات للحفاظ على هيبة وسمعة امتحان التوجيهي في المملكة وتحقيق العدالة بين الجميع، والعمل بنزاهة ، عملا بالمصلحة الوطنية ، التي من شأنها إعطاء الحق للطلبة .



وبدأت الخميس أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2021، الامتحان العام، وسط إجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة 207283 مشتركا ومشتركة، منهم 118606 من الطلبة النظاميين، و 88677 من طلبة الدراسة الخاصة.





