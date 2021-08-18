الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

مفتي المملكة يحاضر حول الهجرة النبوية

اوقاف البلقاء تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

علماء الفلك يعثرون على كسر في ذراع مجرة درب التبانة الحلزونية

وزير التربية : حسم شكل دوام كلّ مدرسة نهاية الأسبوع القادم

اليونان.. حريق أثينا بات يهدد المنازل

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

أكثر من 56 ألف جرعة أعطيت ضد كورونا الأربعاء

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس ومدانات

التربية:امتحان تشخيصي للطلبة لمعرفة مستواهم لإكمال المرحلة 2 من الفاقد

طلبات الاستفادة من المكرمة الخميس

الأربعاء، 18-08-2021 08:06 م

وزير التربية : حسم شكل دوام كلّ مدرسة نهاية الأسبوع القادم

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن


الوكيل الاخباري - شدد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الأستاذ الدكتور محمد أبو قديس، على أن التعامل مع انتشار اصابات كورونا سيكون على مستوى الغرف الصفية والمدارس، فيما لا تشير التوقعات إلى أن أعداد الاصابات سترتفع بشكل كبير على مستوى المملكة.اضافة اعلان


وفيما يتعلق بالهجرة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، أوضح الوزير أن كلّ مدرسة لها طاقة استيعابية، لكنّ القبول في المدارس الحكومية حقّ دستوري لكلّ طالب لذلك نقوم بتسجيله مبدئيا في قوائم الانتظار، وإذا كان العدد كبيرا قد نلجأ إلى التعليم بالتناوب في تلك المدارس.

ورجّح أبو قديس أن يتمّ حسم شكل دوام كلّ مدرسة نهاية الأسبوع القادم، وذلك بعد استقرار أعداد الطلاب في المدارس الحكومية، متوقعا أن يكون دوام ثلثي الطلبة كاملا، والثلث قد يكون بالتناوب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
82021151868702044614

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

وزارة الصحة

أكثر من 56 ألف جرعة أعطيت ضد كورونا الأربعاء

8202116205018809078444

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس ومدانات

مدرسة

التربية:امتحان تشخيصي للطلبة لمعرفة مستواهم لإكمال المرحلة 2 من الفاقد

w

طلبات الاستفادة من المكرمة الخميس

f

توضيح امني حول محاولة مواطن الانتحار بعمان

أخبار متعلقة
820211512397415721443

وزير التربية يعقد مؤتمرا صحافيا الساعة العاشرة صباحا

820211116717110052246

وزير التربية يتفقد برنامج رفع الاستعداد للتّعلّم

820214105125793645924

وزير التربية يحسم الجدل حول دوام طلبة المدارس

s

وزير التربية يكرم معلما لتأهله للمرحلة النهائية لجائزة محمد بن زايد

وزارة التربية والتعليم

التربية تكرم عدداً من الطلبة المبدعين

820212195112295015762

السعودي : تعليق دوام المدارس لم يكن له معنى