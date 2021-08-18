وزير التربية : حسم شكل دوام كلّ مدرسة نهاية الأسبوع القادم

الوكيل الاخباري -

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شدد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الأستاذ الدكتور محمد أبو قديس، على أن التعامل مع انتشار اصابات كورونا سيكون على مستوى الغرف الصفية والمدارس، فيما لا تشير التوقعات إلى أن أعداد الاصابات سترتفع بشكل كبير على مستوى المملكة.وفيما يتعلق بالهجرة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، أوضح الوزير أن كلّ مدرسة لها طاقة استيعابية، لكنّ القبول في المدارس الحكومية حقّ دستوري لكلّ طالب لذلك نقوم بتسجيله مبدئيا في قوائم الانتظار، وإذا كان العدد كبيرا قد نلجأ إلى التعليم بالتناوب في تلك المدارس.ورجّح أبو قديس أن يتمّ حسم شكل دوام كلّ مدرسة نهاية الأسبوع القادم، وذلك بعد استقرار أعداد الطلاب في المدارس الحكومية، متوقعا أن يكون دوام ثلثي الطلبة كاملا، والثلث قد يكون بالتناوب.