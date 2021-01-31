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الأحد، 31-01-2021 04:59 م

وزير التربية : سنعود الى الإغلاق إذا حدث هذا الأمر

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ان التعليم سيكون في المدارس التي حققت الشروط.
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وعن نقل اولياء امور ابناءهم للمدارس الحكومية، نوه النعيمي ان الوزارة بحاجة الى ستين مدرسة سنوياً وهذا العام استلمنا 30 مدرسة وسيتم تخفيف الضغط على المدارس، مؤكداً ان اغلب موازنة التربية موزعة على البنية التحتية المدرسية.

ونبه وزير التربية والتعليم ان كلفة العودة للطلاب بطريقة غير آمنة ستكون غير محمودة منوهاً ان سلوك الفيروس غامض  .

وحذر الوزير الطلبة من انتكاسة الوضع والعودة للحالة الوبائية والاغلاق التام مثل اوروبا وبعض الدول ، مشدداً على ضرورة تعاون الاهل مع الوزارة من خلال توعية ابناءهم حول خطورة الوضع الصحي، مؤكداً على تطبيق العقوبات حسب اوامر الدفاع على كل المدارس المخالفة سواء كانت خاصة او حكومية في حال مخالفتها للبروتوكلات الصحية . 

 




 

 


 

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