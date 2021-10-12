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وزير التربية : سيتم دراسة كافة المشاكل التي تواجه امتحان التوجيهي

الثلاثاء، 12-10-2021 03:30 م

وزير التربية : سيتم دراسة كافة المشاكل التي تواجه امتحان التوجيهي

التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم العالي د.وجيه عويس، الثلاثاء أنه سيتم دراسة كافة المشاكل والعقبات التي تواجه امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، وأبرزها الشهادات التركية من أجل الخروج بحلول وتوصيات إيجابية في قطاع التعليم.

وأضاف عويس في تصريحات صحفية أن هناك عدة أمور مفصلية سيتم دراسة أبعادها من أجل الوصول للخيار الأمثل وإيجاد حلولاً لكافة المشاكل والعقبات، منوهاً أنه سيتم معالجة إشكالية الطلبة المعيدين الذين يحصلون على معدلات مرتفعة ويصبح طموحهم دراسة تخصص الطب، وهم على مقاعد الدراسة الجامعية.

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