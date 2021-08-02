وزير التربية : عودة الطلبة للمدارس والجامعات يعتبر أولوية حكومية

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي محمد أبو قديس، أن وزارة التربية والتعليم انتهت من إعداد دليل العودة للتعليم الوجاهي، والتجهيزات للمدارس من صيانة ومقاعد، وتم طباعة الكتب المدرسية لجميع المواد والصفوف وتم توزيعها على المدارس.وأشار أن الفصل الدراسي المقبل، سيشهد مناهج جديدة تركز على التحليل والتفكير وضعت من قبل المركز الوطني للمناهج، سيتم تدريسها للمرة الأولى مطلع العام الدراسي المقبل.وأضاف أن المدارس الحكومية استقبلت 82 الف طالب للصف الاول، و 65 الف طالب في رياض الاطفال، مشيراً انه تم تعيين 3 الاف معلم جديد ويتم الان تدريبهم من قبل المختصين في وزارة التربية والتعليم.وتابع أبو قديس حديثه، أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة، قررت اجراء فحوصات عشوائية بشكلٍ دوري لطلبة المدارس، لمتابعة إن كان هناك إصابات في المدارس بالفيروس.ودعا أولياء أمور الطلبة، عدم التشكيك بتوجهات الحكومة الحقيقة بالعودة للتعليم الوجاهي، مؤكداً أن عودة الطلبة للمدارس والجامعات يعتبر أولوية حكومية لا عودة عنها.