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الأحد، 11-07-2021 06:14 م

وزير التربية : فكرة إلغاء امتحان التوجيهي غير واردة

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس أن فكرة إلغاء امتحان الثانوية العامة ” التوجيهي ” غير واردة ، وأن ما سيتم هو دراسة تطوير موسعة وشاملة لمختلف جوانبه وآليات وزمان عقده ، وبما يحافظ على هيبته وسمعته.اضافة اعلان


وبين الدكتور أبو قديس ، أن عملية تطوير الامتحان ستبدأ بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة ، التي تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري ، بحيث تشكل لجنة من متخصصين لدراسة جملة من الأفكار التي ستتضمنها ؛ منها استحداث مركز وطني للقياس والتقويم، يجري الامتحانات الوطنية ، وقد لا تقتصر الامتحانات على سنة واحدة فقد تكون سنتين أو ثلاثة خلال المرحلة الثانوية أو التي قبلها .

 




 

 


 

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