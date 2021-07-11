وزير التربية : فكرة إلغاء امتحان التوجيهي غير واردة

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس أن فكرة إلغاء امتحان الثانوية العامة ” التوجيهي ” غير واردة ، وأن ما سيتم هو دراسة تطوير موسعة وشاملة لمختلف جوانبه وآليات وزمان عقده ، وبما يحافظ على هيبته وسمعته.وبين الدكتور أبو قديس ، أن عملية تطوير الامتحان ستبدأ بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة ، التي تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري ، بحيث تشكل لجنة من متخصصين لدراسة جملة من الأفكار التي ستتضمنها ؛ منها استحداث مركز وطني للقياس والتقويم، يجري الامتحانات الوطنية ، وقد لا تقتصر الامتحانات على سنة واحدة فقد تكون سنتين أو ثلاثة خلال المرحلة الثانوية أو التي قبلها .