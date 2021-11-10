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وزير التربية : كل شخص لم يُعين بسبب كورونا سيتم تعيينه

الأربعاء، 10-11-2021 08:54 م

وزير التربية : كل شخص لم يُعين بسبب كورونا سيتم تعيينه

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس ان الوزارة ستكون في صف المعلمين، وكل شخص لم يُعين بسبب "كورونا" سيتم تعيينه في حال كان للوزارة حاجة لتخصصه، مؤكداً ان الوزارة تسخر كل امكاناتها المالية لتعيين أكبر عدد ممكن من المخزون بدلا من الإبقاء على التعيين على نظام الإضافي.

ولفت الى ان هناك نظام لا نستطيع مخالفته، ولكن نحن بانتظار رأي ديوان التشريع والرأي، وفي حال اضطررنا سنعرض الموضوع على مجلس الوزراء.

وبين عويس أن الهدف من المقابلة هو التعرف على مقدرة المتقدم للوظيفة على التحدث والتأثير في الطالب، ولا يوجد خطر في المقابلة، رائيًا أن جميع الحضور لديهم القدرة والمهارة على ذلك.

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