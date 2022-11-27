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الأحد، 27-11-2022 08:29 م

وزير التربية : لا تغيير على امتحان التوجيهي خلال العامين المقبلين

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الوكيل الاخباري - كشف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، الأحد، أن التوجه بأن تصبح الثانوية العامة "التوجيهي" على عامين، وإنهاء المرحلة الثانوية عند الصف الثاني عشر في المدرسة وامتحان التوجيهي "الجديد" للقبول الجامعي.

وقال عبر قناة المملكة ، إن "امتحان التوجيهي "الجديد" سيكون على شكل مواد محددة؛ 3-4 مواد في الصف الحادي عشر ومثلها في الصف الثاني عشر".

وأضاف محافظة: "سيكون هناك معدل للامتحان (وزن) ومعدل لمجموعة من المواد القريبة من التخصص المراد دراسته في الامتحان ومادة أو مادتين قريبة جدا من التخصص".

"لن يطرأ أي تغيير على امتحان "التوجيهي" خلال العامين المقبلين"، بحسب محافظة.

وبيّن الوزير، أن "التوجه المبدئي يقضي بألا يكون هناك تفريع علمي أو أدبي، وإنما إتاحة الفرصة للطالب لدراسة مجموعة من المواد تعكس ما ينوي دراسته في الجامعة".

وأشار إلى أن خطة تطوير "التوجيهي" تتضمن أن يبدأ التشعيب من الصف التاسع الابتدائي إلى أكاديمي ومهني.

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