وزير التربية : لا نستطيع تغيير شكل امتحان التوجيهي

الوكيل الاخباري - اكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس ان الوزارة ستعرض التوصيات التي اقرتها لجنة تطوير الثانوية العامة على مجلس التربية والتعليم لدراستها .



واضاف عويس في تصريحات صحفية ان جزءا من التوصيات يمكن الاستفادة منها وهناك مقترحات لا نستطيع تطبيقها حتى لا تؤثر على شكل الامتحان .



وقال عويس ان الوزارة لا تستطيع تغيير شكل الامتحان الحالي ولكن ستأخذ في بعض التوصيات التي وردت من اللجنة في حال اقرها مجلس التربية والتعليم .

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