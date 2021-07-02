وزير التربية : لا يوجد تسريب لاسئلة التوجيهي

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير التربية والتعليم محمد ابوقديس أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة لتنفيذ امتحان التوجيهي لضمان سلامة الاجراءات وتوفير الاجواء، وايضا الحفاظ على مصداقية الامتحان وهيبته وعدالته.وقال ابوقديس في تصريحات صحفية إن مسؤولية امن الامتحان هي مسؤولية كبيرة تتحملها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الأمن العام .وأضاف الوزير أنه في كل امتحان تضطر الوزارة للخروج ونفي تسريب اسئلة امتحان التوجيهي، وهذا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع التي تضخم هذه الامور.وبين أن اوراق امتحان التوجيهي هي وثائق محمية، ولذلك خاطبت الوزارة الجهات المختصة لملاحقة مروجي شائعات تسريب اسئلة التوجيهي.وقال ابوقديس إنه لا يوجد تسريب لاسئلة التوجيهي، وفي حال تم تسريب اي امتحان لدى الوزارة اساليبها واجراءاتها قبل بدء الامتحان.