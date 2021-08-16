وزير التربية لـ الوكيل : سنتدارك الأخطاء المتعلقة بالتوجيهي

الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس ، أن الوزارة ستقوم بإعادة النظر فيما يتعلق بأخطاء تتعلق بامتحانات التوجيهي التي حدثت العام الحالي، ليتم تداركها في السنوات القادمة.

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جاء ذلك ردّا على مداخلة "الوكيل الإخباري" خلال مؤتمر صحفي للوزير أبو قديس لإعلان نسب النجاح في التوجيهي، الاثنين ، حيث أنه بالرغم من أسئلة الامتحانات الصعبة التي واجهت الطلبة خلال امتحاناتهم العام الحالي، إلا أن نسب النجاح جيدة على عكس التوقعات .

وقال أبو قديس " الخطأ وارد وسيتم تدارك الأمر، من خلال تصويب كل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة في السنوات القادمة ".