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الأربعاء، 16-06-2021 11:28 ص

ردا على ما تم نشره

وزير التربية لـ الوكيل : نبحث عن مبنى بديل لـ' كرفانات مدرسة القلة '

بديل


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - على ضوء ما تم نشره عبر "الوكيل الإخباري"  حول مطالبة أهالي طلبة مدرسة القلة الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة ناعور بإنشاء مدرسة (أنقر هنا) نتيجة لتخوف الأهالي من "الكرفانات" التي قد تتحوّل إلى كارثة نتيجة لافتقارها لمقومات السلامة العامة ، فقد ردّ وزير التربية والتعليم ، الدكتور محمد أبو قديس، على ما ورد في التحقيق ، عملا بالمسؤولية والمهنية .

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وبين أبو قديس، الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أّنه تمّ متابعة ما تمّ نشره والمتضمن شكوى المواطنين من استخدام "كرفانات" ملحقة بالمدرسة كغرف صفية. 


وأشار الدكتور ابو قديس أن مدرسة القلة هي إحدى المدارس المستأجرة، حيث أنها مدرجة على خطة الوزارة لبناء جديد لمدرسة أساسية ، حيث تم استملاك قطعة أرض لإقامة المدرسة الجديدة عليها.

 

وأكد في سياق حديثه أن الوزارة ستعمل على طرح عطائها فور الانتهاء من  ذلك، لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة لأبناء المنطقة وللتخلص من البناء المستأجر.

 

"الوزارة تبحث عن مبنى بديل للاستئجار بعدد غرف أكبر، للتخلّص من استخدام "الكرفانات" ، وذلك لحين الانتهاء من بناء المدرسة الجديدة" ، بحسب أبو قديس الذي أوضح أن "الكرفانات" المستخدمة كغرف صفية في بعض المدارس كانت حلا عاجلا لظروف فرضتها كبديل لعدم توفر أبنية صالحة للاستئجار في المنطقة مع وجود اكتظاظ في أعداد الطلبة في حينه .

 

وأشار إلى أن الوزارة إليها - كرفانات - لحين توفير البديل المناسب ، ضمن خطة الوزارة من خلال بناء مدرسة أو إضافة جناح لمدرسة قائمة ، مؤكدا أن الوزارة بصدد الاستغناء عن جميع هذه الكرافانات و بأسرع وقت ممكن.

 

 




 

 


 

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