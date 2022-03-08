الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

التربية تطلق جزئية صيانة المدرسة التابعة لنظام المعلومات الجغرافي

حوارية في الرمثا عن أهمية المشاركة بالانتخابات البلدية

متحف الدبابات الملكي يحتفي باليوم العالمي للمرأة

الحنيفات يطلع على حاضنة الابتكار في البحوث الزراعية

افتتاح المؤتمر الإقليمي لأمن الحدود

بايدن يعلن رسمياً حظر واردات النفط الروسية ويعترف بتأثر الاقتصاد الأمريكي

زيادة الهجمات على المستشفيات بأوكرانيا

الانتهاء من أعمال جسر ماركا وإعادة حركة السير الأربعاء - صور

تعطل خدمات موقع تويتر حول العالم

كييف : مقتل 41 طفلا منذ اندلاع الحرب

الثلاثاء، 08-03-2022 04:25 م

وزير التربية لـ الوكيل : ندرس تخفيض اعداد المقبولين في التخصصات الراكدة

32022115169948332042


الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور وجيه عويس، أن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والجامعات الرسمية تجريان ترتيبات حول تخفيض أعداد المقبولين في التخصصات الراكدة والمشبعة وبعض التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل.

وأضاف عويس ان الجامعات هي التي تستحدث التخصصات التي يتطلبها سوق العمل وهي التي تقرر المساقات وتقوم برفعها لهيئة الاعتماد.

اضافة اعلان

 

على صعيد اخر أكد عويس، أن مجلس التعليم العالي قرر رفع الحدود الدنيا لمعدلات دراسة الطلبة في الجامعات غير الأردنية لغايات معادلتها، حيث أصبح معدل دراسة تخصصات الطب وطب الأسنان والهندسة المعتمد لغايات معادلة الشهادة هو ذاته المعتمد للقبول في الجامعات الاردنية .

وقال عويس إن القرار سيُطبّق على الطلبة الجدد الذين سيذهبون للدراسة في الخارج اعتبارا من شهر أيلول المقبل.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22022618539535886489

التربية تطلق جزئية صيانة المدرسة التابعة لنظام المعلومات الجغرافي

320224233636413278564

حوارية في الرمثا عن أهمية المشاركة بالانتخابات البلدية

fff

متحف الدبابات الملكي يحتفي باليوم العالمي للمرأة

وزارة الزراعة

الحنيفات يطلع على حاضنة الابتكار في البحوث الزراعية

f

افتتاح المؤتمر الإقليمي لأمن الحدود

393a6f4f-03af-4e5f-beff-f0ce13242ec2

الانتهاء من أعمال جسر ماركا وإعادة حركة السير الأربعاء - صور

أخبار متعلقة
22022618539535886489

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم

نتائج

رابط نتائج تكميلية التوجيهي

وزارة التربية والتعليم

رسالة من وزارة التربية قبيل اعلان نتائج التوجيهي

82021164113441824713

التربية لـ الوكيل : اعلان نتائج التوجيهي سيكون الكترونيا فقط

وزارة التربية والتعليم

ورشة تقييمية لمساعدي مدراء المدارس بالمزار الجنوبي

22022218117389879650

عويس يجري تنقلات ادارية في التربية