وزير التربية لـ الوكيل : ندرس تخفيض اعداد المقبولين في التخصصات الراكدة

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور وجيه عويس، أن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والجامعات الرسمية تجريان ترتيبات حول تخفيض أعداد المقبولين في التخصصات الراكدة والمشبعة وبعض التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل.



وأضاف عويس ان الجامعات هي التي تستحدث التخصصات التي يتطلبها سوق العمل وهي التي تقرر المساقات وتقوم برفعها لهيئة الاعتماد.

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على صعيد اخر أكد عويس، أن مجلس التعليم العالي قرر رفع الحدود الدنيا لمعدلات دراسة الطلبة في الجامعات غير الأردنية لغايات معادلتها، حيث أصبح معدل دراسة تخصصات الطب وطب الأسنان والهندسة المعتمد لغايات معادلة الشهادة هو ذاته المعتمد للقبول في الجامعات الاردنية .



وقال عويس إن القرار سيُطبّق على الطلبة الجدد الذين سيذهبون للدراسة في الخارج اعتبارا من شهر أيلول المقبل.

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