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الثلاثاء، 13-10-2020 12:47 م

بشأن المراكز الثقافية

وزير التربية : لم نعلق دوام المراكز الثقافية

ت
الدكتور تيسير النعيمي


الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم ، الدكتور تيسير النعيمي،الثلاثاء، أن الوزارة لم تعلّق دوام المراكز الثقافية، بل نسبت بتعليق العمل بها.

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وأشار النعيمي في تصريحات صحافية، إلى أن الوزارة تحولت إلى نظام التعليم عن بعد في المؤسسات التعليمية كافة بسبب تداعيات وباء كورونا، مضيفا أن المراكز الثقافية ، من المؤسسات التعليمية التي تدرب وتدرس الطلاب.


وأوضح ، أن خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات توصي ما يناسب المرحلة الراهنة ، وزاد " القرار لا يصبح نافذا إلّا إذا تمت الموافقة عليه".

وبين، أن التنسيب بتعليق العمل بها جاء لحماية الطلبة والمعلمين وكوادر الوزارة والمجتمع ، لافتا إلى أن المراكز الثقافية قد تشكل خطورة على صحة الطلبة بسبب التجمعات وأن بعضها يعمل بشروط لا تلبي المعايير الصحية.

وتابع "بعض المراكز الثقافية فيها اكتظاظ وتجمعات للطلبة بما يزيد عن العدد المسموح به"، مؤكدا أن الوزارة مستمرة بالرقابة عليها وأنها ستحرر مخالفات لمن يخالف أوامر الدفاع.

ولفت النعيمي إلى أن منصة درسك تتيح للطلبة دروسا، من نخبة المعلمين والمعلمات، مشيرا أن الموازنة بين التعليم والصحة والاقتصاد هي عنوان المرحلة الراهنة ، بحسب أجندة الحكومة الجديدة .

 

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