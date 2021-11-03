وزير التربية : لن نتراجع عن التعليم الوجاهي

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس أن الوزارة لن تتراجع عن التعليم الوجاهي، مشيرا إلى أهمية التزام الجميع بالبروتوكول الصحي الذي يضمن تحقيق بيئة صحية آمنة في مدارسنا.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التخطيط الموسع في وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عويس وبحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ومديري الإدارات ومديري التربية والتعليم؛ ناقشت خلاله خطة الوزارة لاستقبال فصل الشتاء المقبل.

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