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الأحد، 05-09-2021 09:25 ص

وزير التربية: مستمرون في التعليم الوجاهي ولا عودة عنه

ابو قديس


الوكيل الإخباري -هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية في الأردن بالعودة على التعليم الوجاهي، مؤكدا أن الالتزام بالبروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية يجعلنا نستمر بالتعليم الوجاهي، ولا عودة عنه.

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وقال أبو قديس صباح الأحد، إن تجربة الفاقد التعليم كانت تجربة ناجحة، لافتا إلى أن تم الابتعاد عن التعليم الوجاهي نحو عام ونصف، وبالتالي هناك فاقد وأمور عديدة ابتعد عنها الطالب، وكان من الضروري البدء في برنامج الفاقد التعليمي
وأضاف الوزير أنه سيكون هناك مرحلتين قادمتين من برنامج الفاقد التعليم، ستعقد خلال العام الدراسي القادم والذي يليه.


وأشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الطلاب كانت بالنسبة العادية، حيث كانت النسبة الإصابات بين الطلبة من خلال الفحوصات العشوائية التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية أقل من 1% بين الطلبة.


ونسبة الإصابات في العمر من 6 - 17 عاما، وهو يشكل أكبر عدد من طلاب المدارس، هي أقل من 1%.


وبشأن دوام الطلبة بنظام التناوب، قال أبو قديس إن تطبيق البروتوكول الصحي الذي يفرض علينا أن تكون هناك مساحات معينة لكل طالب، بالإضافة أحقية الانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية أدت إلى الزيادة في الأعداد الكبيرة بين الطلبة في المدارس الحكومية، مشيرا إلى أنه هذه مرحلة للعودة بمرحلة لاحقة العودة للدوام العادي.


وأكد أبو قديس أنه لا يوجد أي نقص في الكتب، حيث تم تسليم الطلبة جميع الكتب لجميع الصفوف الدراسية في موعدها.

 

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