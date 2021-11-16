وزير التربية : نعتزم تطوير التعليم المهني وتحفيز الطلبة للالتحاق به

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس، اليوم الثلاثاء، عزم الوزارة تطوير التعليم المهني، وتحفيز الطلبة للالتحاق به، وتمكين المخرجات التعليمية وتزويدها بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل واحتياجاته.



جاء ذلك خلال لقاء عويس اليوم الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنجاز" ديمة البيبي وممثلين عن المؤسسة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة ومديري إدارات مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمناهج والكتب المدرسية والإشراف والتدريب التربوي والتعليم المهني والإنتاج.



ودعا عويس إلى إيلاء المختبرات المدرسية كل الاهتمام، وربط التجارب بالمنهاج بما يسهل وصول ما يتضمنه من معارف لفهم الطلبة، وتهيئة البيئة المحفزة على استخدام المختبرات والتكنولوجيا في سد الفجوات والتوجهات المستقبلية.



وأشار إلى أن مجلس التربية والتعليم كان أقر الإطار العام للمنهاج الرقمي 2022، بحيث يتم تطوير مبحث الحاسوب ليصبح المهارات الرقمية، والبدء بتدريسه للطلبة2022 - 2023، من الصف السابع ولغاية الثاني عشر، فيما سيتم استكمال الصفوف من الأول ولغاية السادس الأساسي في المرحلة المقبلة.



كما أكد أهمية العلاقات التشاركية التي تجمع الوزارة والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، مشيدا بما تقدمه لمؤسسات الوطن والخدمة التعليمية.

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