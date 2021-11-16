الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية : نعتزم تطوير التعليم المهني وتحفيز الطلبة للالتحاق به

ولي العهد يطلع الأمير الحسن والأميرة سمية على برامج جامعة الحسين

الملك يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة

تعليمات للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية

رئيس الوزراء يفوض صلاحيات لوزير الاعلام

توقيف موظف بالعمل وأحد سماسرة التصاريح

الأشغال تباشر العمل على اعادة تاهيل طريق مدرسة عين جملا في جرش

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية بتشكيل مجلس أمناء تطوير الاراضي المجاورة للمغطس - اسماء

إرادتان ملكيتان بالزعبي ومحاسنة

الثلاثاء، 16-11-2021 04:26 م

وزير التربية : نعتزم تطوير التعليم المهني وتحفيز الطلبة للالتحاق به

1120211014292320179142


 الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس، اليوم الثلاثاء، عزم الوزارة تطوير التعليم المهني، وتحفيز الطلبة للالتحاق به، وتمكين المخرجات التعليمية وتزويدها بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل واحتياجاته.

جاء ذلك خلال لقاء عويس اليوم الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنجاز" ديمة البيبي وممثلين عن المؤسسة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة ومديري إدارات مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمناهج والكتب المدرسية والإشراف والتدريب التربوي والتعليم المهني والإنتاج.

ودعا عويس إلى إيلاء المختبرات المدرسية كل الاهتمام، وربط التجارب بالمنهاج بما يسهل وصول ما يتضمنه من معارف لفهم الطلبة، وتهيئة البيئة المحفزة على استخدام المختبرات والتكنولوجيا في سد الفجوات والتوجهات المستقبلية.

وأشار إلى أن مجلس التربية والتعليم كان أقر الإطار العام للمنهاج الرقمي 2022، بحيث يتم تطوير مبحث الحاسوب ليصبح المهارات الرقمية، والبدء بتدريسه للطلبة2022 - 2023، من الصف السابع ولغاية الثاني عشر، فيما سيتم استكمال الصفوف من الأول ولغاية السادس الأساسي في المرحلة المقبلة.

كما أكد أهمية العلاقات التشاركية التي تجمع الوزارة والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، مشيدا بما تقدمه لمؤسسات الوطن والخدمة التعليمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2021-11-16-at-4.03.31-PM

ولي العهد يطلع الأمير الحسن والأميرة سمية على برامج جامعة الحسين

263669_45_1578998616

الصناعة والتجارة تنظم ورشة توعوية حول التنزيلات والعروض

345481_51_1637071070

الملك يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة

automation

إطلاق المرحلة الأولى من نظام التفتيش الإلكتروني على المنشآت الغذائية

Untitled-1-326

تعليمات للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية

1120211516113818445530

رئيس الوزراء يفوض صلاحيات لوزير الاعلام

أخبار متعلقة
طلبة 4

وزير التربية والتعليم : استراتيجية مدتها 10 أعوام لمستقبل التعليم

طلبة 5

وزير التربية: تعديل التقويم الدراسي جاء خوفا على صحة الطلبة

63771638324733499039

اتفاقية تعاون بين الوطنية للتشغيل وكلية الخوارزمي

1020213111324176622716

تشكيلات جديدة في وزارة التربية

طلبة

وزير التربية والتعليم : إصابة 1076 طالب بكورونا في أسبوع

التعليم العالي

وزير التعليم العالي يقرر منح فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان التكميلي