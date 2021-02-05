وزير التربية : هناك مخاطر في عودة التعليم

الوكيل الاخباري -

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قال وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، مساء الجمعة، إن هنالك مخاطر في عودة التعليم الوجاهي، ولكن في ذات الوقت هناك منافع.وأضاف النعيمي، خلال استضافته عبر برنامج ستون دقيقة، أن البروتوكول الصحي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة، والذي يحدد طبيعة دوام المدارس.وأوضح أنه سيكون هنالك تقييم يومي لكل مدرسة، في أول أسبوعين من الدوام للطلبة.وأشار إلى أنه سيكون في كل مدرسة مسؤول صحي، تم تدريبه على البروتوكول الصحي.وأردف أنه سيكون هناك غرفة عمليات في كل مديرية لمتابعة التقييمات.